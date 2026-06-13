Se acerca el acuerdo definitivo: René Hake se queda sin el nuevo puesto

El Leicester City nombrará a Russell Martin como entrenador principal, según informó Fabrizio Romano el sábado. Así, René Hake, exasistente de Robin van Persie en el Feyenoord, queda descartado.

Esta semana, Voetbal International lo situó en la lista del antiguo campeón de la Premier, que descendió de la Championship a la tercera división.

En febrero, tras destituir a Martí Cifuentes tras 194 días en el cargo, el club nombró a Gary Rowett hasta final de temporada, por lo que ahora busca un nuevo técnico.

Hake, cesado tras la salida de Van Persie, parecía un candidato firme, pero Martin cuenta con ventaja.

Como futbolista jugó sobre todo en el Norwich City y, como técnico, dirigió al MK Dons, Swansea, Southampton y Rangers, de donde fue despedido en octubre de 2025. Desde entonces se encuentra sin equipo.

Según Romano, el acuerdo está cerca y la oficialización sería inminente.