Tiago Pinto, director deportivo del Bournemouth, se comprometió a no prescindir de los servicios del centrocampista Alex Scott durante el actual periodo de fichajes, y zanjó la postura del club con una frase tajante: "Hemos terminado por completo".

El nuevo entrenador del Bournemouth, Marco Rose, se aferra a la permanencia del jugador de 23 años, a quien la directiva del Chelsea ha puesto en su radar como posible sustituto del argentino Enzo Fernández en una operación valorada en cerca de 80 millones de libras esterlinas.

Con el cierre del mercado de fichajes de verano acercándose el próximo martes, Pinto envió un mensaje firme al Chelsea y a todos los clubes que desean incorporar al jugador, subrayando la necesidad de descartar por completo cualquier intento de contratarlo.

Pinto declaró, en unas manifestaciones realizadas durante su estancia en Mónaco para asistir al sorteo de la Europa League, según recogió el diario británico "The Sun": "Hemos terminado por completo en el mercado de fichajes. No se marchará nadie ni incorporaremos a nadie nuevo, se acabó para nosotros".

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El director deportivo del club inglés añadió: "Durante las últimas veinticuatro horas, me he sentido como el director deportivo más relajado de Mónaco; mientras todos mis colegas están ocupados con las llamadas telefónicas y los desplazamientos para cerrar operaciones, era muy importante para mí completar nuestro trabajo en una fase temprana del mercado. Y todos aquí saben que esta temporada nos exige unirnos, ya que competimos en las competiciones europeas, y el próximo verano volveremos a estar presentes".

Pinto aseguró que su postura contundente cuenta con el respaldo pleno y absoluto del entrenador Rose y del propietario del club, Bill Foley, y aludió a la filosofía del propietario en la gestión del equipo diciendo: "Lo peor que le puedes decir a Bill Foley es que vamos a vender jugadores; no le gusta vender a las estrellas del equipo y desea realmente conservarlas para siempre".

Pinto cerró sus declaraciones hablando de la satisfacción del propietario del club: "Este verano está muy contento, porque cada vez que me llama me pregunta: ¿estás seguro de que no vamos a vender a nadie?, así que está enormemente satisfecho de mantener a todos los jugadores de la plantilla".