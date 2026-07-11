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Argentina Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traducido por

Scaloni: Lamentablemente, España o Francia perderán la final del Mundial

L. Scaloni
L. Yamal
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Yamal tiene razón

Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, considera que el España-Francia de semifinales del Mundial 2026 es una final anticipada.

En la víspera del encuentro, el técnico argentino afirmó: «¿Repetir la alineación? Ya lo he hecho antes y podría volver a hacerlo. A pesar de la locura del último partido, el equipo mostró cosas buenas y me gustó su actuación».

Sobre las palabras de Lamine Yamal, que calificó el Francia-España como una «final anticipada», Scaloni añadió: «Tiene razón: son dos grandes selecciones y solo una pasará».

Scaloni recordó la conquista de la Copa América 2021, hace cinco años, y la calificó como el gran punto de inflexión. “Desde entonces se produjo un cambio claro a nuestro favor. Ganar esa final dio a esta generación un impulso anímico increíble. El título fue un respiro, sobre todo para los jugadores jóvenes que lo habían intentado antes, Fue algo maravilloso y muy emotivo, dadas las circunstancias de la pandemia de COVID en aquel momento; fue increíble».

Sobre los cambios en la alineación, el técnico explicó: «Los ajustes buscan que el equipo evolucione. Con la llegada de Leandro Paredes mejoramos la circulación y la posesión, y ganamos presencia en campo rival. Hemos hecho algunos ajustes tras superar dificultades en la concentración, y hoy seguimos compitiendo con fuerza».

Sobre el próximo rival, Suiza, Scaloni mostró respeto y afirmó: «No hay dos rivales iguales ni ninguno fácil; lo sabemos y lo tenemos en cuenta. Suiza es una selección muy buena que compite con las mejores, siempre se muestra sólida y cuenta con una larga tradición en los Mundiales; además, tiene jugadores experimentados que destacan por su fuerza física, Será un partido difícil y los respetamos como a todos los rivales, sobre todo porque Colombia estaba haciendo un trabajo formidable y todos pensaban que estaría con nosotros en esta fase, pero Suiza logró superarla y eliminarla».

Sobre el legado que quiere dejar en la selección, Scaloni afirmó: «Ojalá este equipo sea recordado como un grupo que nunca se conformó ni se rindió, y que la gente lo vea así; para nosotros la selección es sinónimo de pasión y debemos demostrar que se juega con el mismo espíritu que a los siete años en la calle; ese es el legado que dejará esta selección».

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