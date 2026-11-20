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Serie A - Jornada 12 22 nov 2026 - 09:00 Stadio Mapei - Citta del Tricolore

El Sassuolo-Genoa se transmitirá en directo por DAZN, que posee los derechos de los 380 partidos de la Serie A 2026/27. Para seguir el encuentro es necesaria una suscripción activa a la plataforma.

El Sassuolo recibe al Genoa en el estadio Mapei - Città del Tricolore de Reggio Emilia en un partido de Serie A que llega en un momento delicado para ambos equipos.

El Sassuolo atraviesa una mala racha: cinco derrotas consecutivas en liga, con 20 goles encajados, y una crisis que ya le ha costado el puesto a Alberto Aquilani. Roberto D'Aversa ocupa ahora el banquillo del Sassuolo con la tarea de invertir una tendencia preocupante.

El Genoa de Daniele De Rossi llega a Reggio Emilia en condiciones mucho mejores. El equipo ha ganado tres partidos seguidos, entre ellos un convincente 2-0 ante la Juventus, y se presenta con la moral alta y una clasificación favorable.

La lista de bajas pesa sobre el Sassuolo: Berardi, Adzic, Boloca y otros jugadores están fuera, lo que deja a D'Aversa con opciones limitadas en el centro del campo y en ataque.

El Genoa también tiene sus propios problemas: Frendrup y Nuredini están ausentes, pero la plantilla ha demostrado tener suficiente profundidad para sobrellevar las bajas.

En la Serie A, el Sassuolo ocupa el 17.º puesto, mientras que el Genoa es 13.º. Aquí tienes toda la información para seguir el partido en directo.

Noticias de los equipos

El Sassuolo no puede contar con varios jugadores: Ismael Kone, Fedde Leysen, Yeferson Paz, Daniel Boloca, Cristian Volpato, Domenico Berardi y Vasilije Adzic están todos de baja. Se espera que D'Aversa alinee a Muric en la portería, con una defensa formada por Walukiewicz, Idzes y Caleta-Car; Esposito y Lauriente jugarán en ataque.

El Genoa recupera a casi todos sus titulares: las únicas bajas son Joi Xheto Nuredini y Morten Frendrup. De Rossi apostará por Bijlow bajo palos, con Osmajic como referencia ofensiva y Vitinha en labores de apoyo. Habrá más novedades sobre el estado de los jugadores poco antes del pitido inicial.

Estado de forma

El Sassuolo ha perdido sus últimos cinco partidos de Serie A, en los que ha marcado nueve goles y ha encajado veinte. La derrota más reciente fue por 3-0 ante la Roma; antes, el Sassuolo había caído por 2-6 frente a la Lazio y por 2-4 ante la Fiorentina. Una racha que refleja las profundas dificultades del equipo, sobre todo en defensa.

El Genoa, por su parte, ha sumado tres victorias y dos derrotas en las últimas cinco jornadas. Ganó 2-1 al Lecce a domicilio y 2-0 a la Juventus en casa, pero perdió 1-2 ante el AC Milan en la última jornada. En total, el Genoa ha marcado seis goles y ha encajado cinco durante este periodo.

Enfrentamientos anteriores

El último enfrentamiento entre ambos equipos se remonta a abril de 2026, cuando el Genoa ganó 2-1 en casa en la Serie A. En los cinco duelos más recientes, el Genoa ha ganado tres veces y el Sassuolo una, con un empate. El único empate entre ambos fue el 1-1 de enero de 2022.

Clasificación

En la Serie A, el Sassuolo ocupa actualmente el 17.º puesto, mientras que el Genoa es 13.º en la clasificación.