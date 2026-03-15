Sassuolo-Bolonia 0-1, el marcador

Sassuolo-Bolonia 0-1

Goles: Dallinga (B) 6’ de la primera parte

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Muharemovic, Idzes, García (Doig, 30’ de la segunda parte); Koné (Vranckx, 30’ de la segunda parte), Matic (Volpato, 14’ de la segunda parte), Thorstvedt; Berardi (Bakola, 41’ de la segunda parte), Pinamonti (Nzola, 14’ de la segunda parte), Laurienté. Entrenador: Grosso

BOLONIA (4-3-3): Skorupski; De Silvestri (Zortea 28’ 1.ª parte), Vitik, Lucumi, Miranda; Sohm (Pobega 38’ 2.ª parte), Moro (Freuler 18’ 2.ª parte), Odgaard (Bernardeschi 37’ 2.ª parte); Orsolini, Dallinga (Castro, 18’ de la segunda parte), Cambiaghi. Entrenador: Italiano

Árbitro: Bonacina

Amonestados: Dallinga (B) 24’ 1.ª parte, Nzola (S) 32’ 2.ª parte, Zortea (B) 50’ 2.ª parte

Tiempo añadido: 2’ más 7’



