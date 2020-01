Santos dejará salir a Bryan Ruiz en los próximos días

El presidente del club comunicó que están entabladas las negociaciones para efectuar la rescisión en breve.

Bryan Ruiz finalmente tendrá su salida de Santos de , luego de varias idas y vueltas para cortar el vínculo con el club brasileño, tras la confirmación realizada por el presidente José Carlos Peres.

“Estamos haciendo su terminación en los próximos días”, dijo el mandatario, en conferencia de prensa, al ser consultado sobre la situación del atacante costarricense.

Ruiz se presentó a los trabajos en Santos luego de las vacaciones, sólo con el objetivo de poder concretar la rescisión del contrato. No obstante, exige el pago de salarios atrasados antes de encarar su futuro en otra institución.

“Quiero una rescisión amigable, pero hasta que no cumplan con los deberes que a ellos les toca no se puede lograr. Lo único que pido es que se me pague lo que me deben”, declaró el tico.