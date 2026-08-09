Sané da un golpe al Al-Hilal saudí con una decisión determinante

El alemán Leroy Sané, extremo del Galatasaray turco, ha definido su postura respecto a las ofertas saudíes que recibió durante el actual periodo de fichajes de verano, cerrando así la puerta a un posible traspaso a la Roshn League, pese a que su nombre estuvo vinculado al Al-Hilal durante las últimas semanas.

Según el diario saudí "Al-Yaum", Sané recibió ofertas de clubes saudíes en el último periodo, pero no mostró deseo de vivir una nueva experiencia dentro del reino, prefiriendo continuar en el Galatasaray y vestir la camiseta del equipo durante la nueva temporada.

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El Al-Hilal fue uno de los clubes más destacados interesados en hacerse con los servicios del extremo alemán, ya que su nombre estuvo vinculado al conjunto saudí en más de una ocasión, en medio de rumores sobre la posibilidad de que el club entrara en una operación de intercambio con el Galatasaray, que incluiría el traspaso del defensa del Al-Hilal Yusuf Akçiçek al equipo turco a cambio de la llegada de Sané a Riad.

Sin embargo, los últimos acontecimientos redujeron considerablemente las opciones de completar la operación, ante el interés del Galatasaray por conservar al jugador, además del propio deseo de Sané de continuar su etapa con el campeón de la liga turca y no marcharse a la Roshn League durante el actual mercado.

Informes turcos revelaron que Okan Buruk, director técnico del Galatasaray, mantuvo varias reuniones individuales con Sané durante el último periodo para tratar su futuro, en las que le subrayó la importancia de su continuidad en el equipo, algo que reforzó la postura del jugador y lo llevó a decantarse por quedarse.

Sané goza de una gran confianza por parte del cuerpo técnico del Galatasaray, que lo considera uno de los elementos importantes en sus planes para la nueva temporada, especialmente por su gran experiencia y su capacidad para marcar la diferencia en los grandes partidos, lo que ha hecho que el club se aferre aún más a sus servicios.

Sané se incorporó al Galatasaray durante el verano de 2025 procedente del Bayern Múnich, y está ligado por contrato al club turco hasta el 30 de junio de 2028, después de haber vivido a lo largo de su carrera etapas destacadas con el Manchester City y el Bayern Múnich, para finalmente optar por seguir en Turquía en lugar de fichar por el Al-Hilal o cualquier otro club saudí.