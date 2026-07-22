Sanción provisional... Mostafa Mohamed regresa al Nantes

El delantero egipcio Mostafa Mohamed (28 años) se incorporó finalmente a los entrenamientos de su equipo, el Nantes francés, de cara a la preparación de la nueva temporada.

Estaba previsto que el jugador internacional, a quien el seleccionador de Egipto, Hossam Hassan, dejó fuera de la participación en el Mundial 2026, se uniera a los entrenamientos de su equipo el pasado 24 de junio.

Sin embargo, el exjugador del Zamalek se retrasó en su regreso a los entrenamientos, dejando al Nantes desconcertado acerca de su paradero.

Según el diario "Ouest-France", Mostafa Mohamed regresó al centro de entrenamiento del Nantes a principios de esta semana y participó este miércoles en una sesión de entrenamiento individual, apartado del primer equipo, que se encuentra actualmente en La Baule, donde disputa una concentración de una semana.

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Reveló la primera decisión tomada respecto al jugador: "El faraón egipcio entrenará después con el filial hasta nuevo aviso".

Añadió que el Nantes enviaba al jugador un mensaje diario desde el 24 de junio, en el que le comunicaba que no cobraría su salario hasta que se presentara en el campo de entrenamiento del equipo.

El técnico del Nantes, Michel Der Zakarian, montó en cólera cuando le preguntaron por este asunto, y añadió que nunca había visto semejante comportamiento en un jugador.

El exentrenador del Montpellier declaró: "El jugador no quiere venir a entrenar, ese es su problema, no el nuestro. Si no quiere entrenar, que se quede en casa".

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Mostafa Mohamed no ha ocultado su intención de abandonar el Nantes este verano, especialmente después de la reducción de su salario tras el descenso del club a la segunda división francesa.

Concluyó: "Por su parte, el club francés, ocho veces campeón de la liga, no cuenta demasiado con Mostafa Mohamed para liderar el proceso de ascenso a la Ligue 1, pero no tiene intención de desprenderse gratis de un jugador al que fichó por 6,5 millones de euros procedente del Galatasaray en 2023. Aun así, las ofertas no abundan para el delantero egipcio, a quien solo le queda un año de contrato".

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