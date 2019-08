Doble alerta en Boca: las lesiones de Salvio y Ábila los alejan del Superclásico

El Toto dejó la cancha por una molestia física en el primer tiempo y Wanchope lo hizo en los primeros minutos del segundo. ¿Llegan al domingo?

La decisión de Gustavo Alfaro de utilizar a todos sus titulares ante Liga de Quito, en una serie prácticamente definida y con el Superclásico cuatro días después, generó un debate que hoy parece darle la razón a quienes criticaron al DT, ya que podría perder dos piezas clave para el duelo frente a River.

El primero fue Eduardo Salvio, quien tuvo que dejar la cancha a los 43 minutos del primer tiempo, ante la primera alarma por una molestia en el isquiotibial de su pierna izquierda. Si bien se lo pudo observar en buenas condiciones en el banco de suplentes, sin hielo en la zona, no deja de ser una incógnita, a la cual se le sumó a los 10 del segundo tiempo Wanchope Ábila, quien pidió ser reemplazado por Franco Soldado en condiciones similares, caminando por sus medios pero con muestras de un dolor en el aductor derecho.

Según el parte médico oficial difundido en la noche del miércoles, ambos sufren "molestias". Sin embargo, este jueves por la mañana se realizaron estudios y habrá que ver qué arrojan los resultados para saber el grado de la lesión de cada uno y evaluar si podrían llegar al Superclásico.

Tanto @totosalvio8 como @wanchopeabila9, ya se realizaron los estudios para determinar las lesiones. En minutos saldrán los partes médicos oficiales. pic.twitter.com/TBECg0ryrB — Sector Bostero (@SectorBostero) August 29, 2019

A priori, tras el partido contra Liga, Salvio admitió que cree que no llegará: "Hoy estoy dolorido, veo un poco difícil estar en el Superclásico del domingo. Pero no me lo quiero perder, es el partido que no me quiero perder nunca en la vida".