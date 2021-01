Salvio hizo autocrítica sobre su error ante Santos, ¡pero culpó a sus compañeros!

El Toto aceptó su equivocación en la juga del segundo gol del Peixe de una curiosa manera: "Me hago cargo, pero podían hacer un poco más".

Eduardo Salvio fue indicado por más de uno como el responsable de la derrota ante Santos. Su flojo rendimiento, sumado a su equivocación en el segundo gol del Peixe, lo expuso ante el ojo público, recibió críticas y hasta se empezó a rumorear sobre una posible salida -que el propio futbolista no desmintió-. Por eso, fue uno de los que decidió salir a hablar luego de la consagración ante Banfield y realizó una autocrítica algo... Curiosa.

"Reconozco mi error, lo asumo. También sé que tenía a la defensa atrás. Yo cometí un error, pero tenia cinco jugadores atrás. Como equipo, podíamos hacer un poco más", expresó el volante. "Me puedo hacer cargo de la pelota que pierdo y no corro pero... Tengo toda la defensa atrás, no dejé mal parado al equipo", sumó.

"Cuando vi que nadie cortó y Soteldo engancha, me quiero morir. Durante un partido, un jugador de mi posición pierde pelotas... Si no, ¿quién la va a perder? Espero perderla 10 veces pero en dos o tres generar peligro. Si no lo intento, que metan un volante", analizó. "El reproche de mis compañeros es normal porque nos estábamos jugando cosas importantes En mi trabajo individual, tenía que hacer el esfuerzo y volver. Cambiar el chip de cuando perdés la pelota", agregó.