Grave incidente: Salvio fue acusado por su ex pareja de atropellarla con el auto

Según fuentes policiales, Magalí Aravena, ex pareja de Eduardo Salvio, asegura que el futbolista la atropelló luego de que lo encontrara en su vehículo con otra joven, a las 00.50 horas del jueves 14 de abril.

La mujer, que también tiene hijos en común con el jugador de Boca, manifestó en su denuncia que se acercó a la ventanilla para hablar con Salvio y que ante su negativa, se puso frente al auto. En su relato aporta que, en ese momento, él habría puesto el vehículo en marcha, aceleró e impactó sobre su pierna derecha, provocándole una caída. Aravena fue atendida por el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) que constató un “traumatismo por flexión en el miembro inferior derecho”.

La fiscalía dispuso que la mujer fuera trasladada a la oficina de violencia de género para realizar la denuncia y ordenó el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona.

El video

Esta mañana comenzaron a trascender imágenes del momento en el que se produjo el incidente y se puede ver que Aravena baja de un vehículo y se acerca al de Salvio que estaba frenado en una avenida.

Luego de este primer encontronazo, se ve que el futbolista da marcha atrás y lleva a la rastra a su ex esposa durante varios metros hasta que intercede una tercera persona en la escena que busca sacar a Aravena. Eduardio Salvio gira para esquivar a esta persona con su esposa aún colgada del vehículo y es en ese momento en donde se habrían producido las lesiones.

La situación de Salvio

La fiscalía está acumulando pruebas, relevando las cámaras de seguridad, la declaración de testigos pero aún no dictó ninguna medida. Salvio no se escapó de la Policía, sino que esta tomó conocimiento de lo sucedido a raíz de la denuncia y ahora debe ser notificado formalmente de la acusación, para lo que deberá presentarse (él o su abogado) en la Fiscalía que lleva la causa.

Más allá de lo elocuente del video que se hizo público, por la parte del jugador aseguran que nada de lo ocurrido es su culpa: "Desde ya, la voluntad de Eduardo es que se aclare lo que pasó. Tiene mucha prueba, es un hecho que va a quedar en claro. No es responsable absolutamente de nada. Él y otras personas conocen todo, conocen desde que empezó la advertencia de esta señora, hasta las actitudes que tuvo, las intimidaciones, advertencias. Se va a presentar con videos y con un caudal probatorio en materia de testigos importantes que le va a servir al tribunal y a la fiscalía para saber lo que pasó", aseguró Mariano Cúneo Libarona, letrado que representa al delantero, en diálogo con TyC Sports.

Por recomendación de Boca Juniors, el jugador no se presentó a entrenar con el equipo el jueves 14 de abril.

El texto de la denuncia de Magalí Aravena contra Eduardo Salvio

En fecha, hora y lugar indicado, personal interventor es desplazado por CR al lugar por mujer atropellada por su pareja, el cuál se da a la fuga. Arribado se entrevista a la denunciante, quién refiere ser esposa desde hace 10 años del Sr. Eduardo Antonio SALVIO, y que fruto de la relación tuvieron dos hijos. Que desde hace una semana, decidieron ambas partes, tomarse un tiempo en la relación, y la declarante junto a sus dos hijos, se fueron a un vivir unos dias a un dpto. en la localidad de Olivos. Que en la fecha, siendo las 00:50 hs. aprox., con la intención de hablar con su pareja se dirige al domicilio conyugal, y al llegar al lugar, observa la presencia de su esposo acompañado por una Sra., en el interior de su vehículo particular, ante lo cuál la declarante se coloca justo delante del automóvil en cuestión solicitandole hablar, momento en el cuál el Sr. SALVIO con intenciones de retirarse del lugar, comienza a avanzar siendo que la dicente es impactada con la rueda delantera del vehículo en la pierna derecha cayendo sobre la cinta asfáltica, ocasionandole una escoriación a la altura de la rodilla derecha visible a la instrucción, siendo esta situación aprovechada por el Sr. SALVIO, para darse a la fuga del lugar realizando una maniobra de marcha atrás, perdiéndolo de vista. Que fue asistida por ambulancia de Same, y el Dr que la asiste y no deriva, con diagnostico "Traumatismo por flexion en miembro inferior derecho" . En consulta la magistratura actuante dispuso declaracion por intermedio de oficina de violencia de genero, comisión por camaras, asignación de boton de panico y demas medidas de rigor. Se traslada a la victima para recepcionarsele declaración a la Oficina de violencia de Genero de la Comuna 1.