Salem Al-Dosari: «No tuvimos suerte contra Uruguay»

Salem Al-Dossari, capitán de Arabia Saudí, cree que la suerte faltó a los Verdes en el 1-1 ante Uruguay en la primera jornada del Mundial 2026.

Tras la primera jornada del Grupo 8, Arabia Saudí y Uruguay lideran con un punto, por diferencia de goles sobre España y Cabo Verde, que empataron sin goles.

Tras el encuentro, declaró en televisión: «La suerte no nos acompañó frente a Uruguay, porque merecíamos la victoria, pero así es el fútbol».

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Y añadió: «Vinimos con mentalidad ganadora; el empate no nos satisface y nuestro objetivo es enderezar el rumbo de cara a lo que viene».

Y concluyó: «Jugar en el Mundial es una sensación maravillosa, pero ya he participado antes y quiero ayudar a mi país en esta edición».