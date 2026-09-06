Salah se ausenta de la sesión de su juicio

Mohamed Salah, estrella de la selección de Egipto y del Trabzonspor turco, no acudió a la sesión de este domingo ante el Tribunal de Primera Instancia de Nuevo Cairo, en la cual estaba previsto que compareciera en persona para prestar el juramento decisorio.

El exdelantero del Liverpool afronta una demanda presentada por el abogado Amr Farag Allah, quien reclama honorarios por trabajos jurídicos y administrativos y asesorías, según el sitio "Cairo 24".

El Tribunal de Nuevo Cairo había fijado la sesión de este día para la comparecencia personal de Mohamed Salah y la prestación del juramento decisorio, después de que el abogado solicitara que se tomara juramento al jugador, con el fin de dirimir la disputa existente entre ambas partes sobre el grado de procedencia de los honorarios.

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En su demanda, el abogado reclama que se obligue a Mohamed Salah a abonar unos derechos económicos, en concepto de trabajos, causas y trámites administrativos y asesorías jurídicas, además de una indemnización por los daños materiales y morales que asegura haber sufrido.

El demandante reclamó asimismo obtener una indemnización por valor de 255.000 libras, según lo indicado en los documentos de la demanda, junto con la condena a Mohamed Salah al pago de las costas y de los honorarios de abogacía.

Farag Allah presentó su demanda basándose en un poder oficial general para causas judiciales que Mohamed Salah le había otorgado el 20 de julio de 2012, afirmando que dicho poder se mantuvo vigente hasta su renuncia al mismo en agosto de 2025.

El tribunal fijó la fórmula del juramento decisorio que Mohamed Salah debía prestar, la cual incluye negar que el abogado hubiera realizado los trabajos jurídicos y administrativos objeto del litigio, así como negar que su patrimonio se hallara obligado por cualesquiera cantidades u honorarios adeudados por ellos.

El tribunal señaló que la no comparecencia del jugador para prestar el juramento, o su negativa a prestarlo sin presentar una excusa admisible, conlleva que legalmente se le considere "renuente al juramento", mientras que decidió aplazar la resolución sobre las costas y los honorarios de abogacía hasta que se dicte una sentencia definitiva en la causa.

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