Ruud Gullit: «Tengo un consejo importante para Ruben van Bommel»

Ruud Gullit dio el lunes por la noche un consejo claro a Ruben van Bommel. El exinternacional neerlandés ve muchas cualidades en el atacante del PSV, pero cree que Van Bommel puede ser aún más peligroso si afronta de otra manera a sus rivales en el uno contra uno. Así lo contó Gullit en Rondo en Ziggo Sport, un día después de que el PSV ganara por 4-1 al Sparta Rotterdam.

Van Bommel empezó contra el Sparta en el banquillo y entró al campo después de una hora de juego. El PSV remontó un 0-1 tempranero y acabó ganando con claridad gracias a tres goles de Sven Mijnans y un tanto de Kodai Sano, lo que permitió al conjunto de Eindhoven arrebatarle el liderato al AZ.

Marcel Brands está muy satisfecho con la forma en la que Van Bommel ha regresado de su grave lesión de rodilla. El director general del PSV vio trabajar al extremo en varias ocasiones durante su rehabilitación. "Ya entonces me impresionó muy rápido ver lo pronto que volvió a un nivel en el que pensé: uf, esto va rápido".

Rafael van der Vaart también elogia el trabajo que Van Bommel aporta a su equipo. En Rondo se muestra una acción en la que el extremo izquierdo volvió defendiendo a toda velocidad y recuperó el balón con una entrada. "¿No es fantástico que haga eso? Eso significa que se está convirtiendo en un jugador muy grande, creo yo. Recibe muchísima atención, positiva y negativa, y aun así sigue peleando por su equipo. Eso también se transmite a los demás".

Gullit ve al mismo tiempo margen de mejora. "Tengo un consejo para él. Lo que veo es que confía muchísimo en su velocidad. Muchas veces se va un poco hacia un lado y luego intenta imponerse únicamente por velocidad", explica el exextremo.

Según Gullit, Van Bommel debe atacar de frente precisamente a su marcador directo. "Si recibe el balón por fuera, tiene que ir recto hacia su rival. Ahora todavía se va muchas veces hacia un lado, pero eso es exactamente donde ese rival quiere tenerlo. Si va recto hacia él, pone a ese defensa sobre sus talones y puede superarlo mucho más fácilmente".

Khalid Boulahrouz entiende perfectamente a qué se refiere Gullit y señala la postura corporal de un defensor. "Si vas de frente hacia él, el defensa no sabe si te vas a ir por dentro o por fuera. Ahí es donde quieres hacer dudar a un defensa". Brands añade que, además, Van Bommel puede amenazar más veces yéndose hacia dentro, porque dispone de un disparo potente.

Gullit está convencido de que Van Bommel será todavía más difícil de defender con ese ajuste. "Si aprende eso, le resultará todavía mucho más fácil superarlo. Yo mismo he sido extremo y sé exactamente cómo es: intentas hacer que ese rival se eche hacia atrás. Entonces a veces ni siquiera hace falta superarlo, porque ya tienes espacio para centrar".

Gullit recibe elogios en la mesa por parte de Rafael van der Vaart: "Es un buen consejo el tuyo, Ruud", se escucha.