«Rumor»: el Elche cierra la puerta a un jugador del Barcelona

En un momento en que el mercado de fichajes está saturado de especulaciones y conjeturas, la directiva de uno de los clubes recién ascendidos a LaLiga optó por manejarse con lógica contundente y no con cortesía, poniendo punto final a una de las historias que más han circulado durante los últimos días.

Durante la rueda de prensa de presentación del centrocampista Javi Mortxu, de 20 años, el director general del Elche, Pedro Chinoca, abordó los asuntos del mercado, y en primer lugar lo que se había rumoreado sobre la posibilidad de que regresara el lateral derecho Héctor Fort.

Chinoca negó de forma categórica la posibilidad de que Fort regrese a las filas del equipo para una temporada más, ya sea a préstamo o mediante un traspaso definitivo, calificando lo difundido como "un simple rumor de los rumores del mercado de fichajes".

Esta negativa llega en un momento en que Fort, de 20 años y que la temporada pasada jugó cedido por el Barcelona, sigue fuera de los planes del cuerpo técnico blaugrana para la temporada 2026-2027, pese a que actualmente se ejercita con normalidad en los entrenamientos de pretemporada bajo la dirección de Hansi Flick.

Según el diario español "Mundo Deportivo", diversos observadores consideran que la marcha del entrenador Éder Sarabia, que otorgaba una gran confianza a Fort durante su anterior etapa, ha reducido notablemente las posibilidades de renovar la cesión y ha cerrado la puerta a cualquier escenario de un nuevo regreso.