El futbolista Daniele Rugani, de 25 años, ha dado positivo por Coronavirus-COVID-19, aunque actualmente es asintomático.

Juventus está activando todos los procedimientos de aislamiento requeridos por la ley, incluido el censo de quienes han tenido contacto con él.

El italiano jugó en el banco de suplentes unos días atrás en la victoria ante el Inter por 2 a 0, a puertas cerradas. La confirmación del positivo llega poco después de que la pospusiera el fútbol al menos hasta abril.

De todas maneras, se supone que la debe recibir el próximo al por el encuentro de vuelta de los octavos de final de la . En la ida, el equipo de Sarri perdió 1 a 0.

EL INTER SUSPENDE ACTIVIDADES

El , que se enfrentó el domingo a la Juventus, ha anunciado que suspende todas las actividades competitivas del primer equipo "hasta nuevo aviso" tras conocerse el positivo de Rugani.

