Simeone descarta a Joao Félix como sustituto de Costa y apunta a la cantera

El técnico rojiblanco explicó que el luso no es delantero centro y señala a Darío Poveda o Riquelme, jugadores del filial, en ese puesto.

Simeone no quiso tirar de excusas a la hora de valorar la lesión de Diego Costa que le tendrá tres meses fuera de los terrenos de juego y si el Cholo, en esa tesitura, buscará un sustituto en el mercado de invierno.

“¿Plantearse un fichaje? Me planteo la realidad, ahora tenemos a Morata, Darío, Ivan. Siempre hay que estar abiertos a todo, porque todo puede pasar. Los representantes trabajan muy bien. Quizás algún chico quiera salir, y otro quiera venir... La ausencia de Costa es importante por su personalidad, por cómo está en el vestuario, no estaba en su mejor momento, pero estaba. Como ahora no está, ese lugar lo ocuparán ahora Darío Poveda, Iván, si consigue acercarse a competir.”

Joao Félix no será el sustituto de Costa

Simeone fue preguntado por quién será el sustituto ante la ausencia de Diego Costa y si Joao Félix, una vez recuperado de su lesión, podría ser el reemplazo.

“Joao no es delantero centro, en ese sector contamos con Darío Poveda que viene trabajando en el Atlético B y haciendo buenos partido. Está Saponjic con el que hablamos con él para decirle lo que necesita para competir con el equipo. También está Riquelme que puede darnos la posibilidad de tenerlo delante”

Ánimos para Diego Costa

También quiso mandar ánimos para Diego Costa, quien acaba de ser operado de una hernia discal cervical que podría tenerle tres meses alejado de los terrenos de juego.

“Está tranquilo, salió bien gracias a Dios, en lo personal esperando que vuelva de la mejor manera, con el tiempo necesario, para que esté bien, primero como persona, luego como deportista”.

Herrera y Llorente, al mando