Rueda de prensa de Setién antes del Celta vs. Barcelona: "Lo de Arthur es una situación totalmente anormal"

Quique Setién, entrenador del Barcelona, habló de la posible salida de Arthur y de la lucha por el título ante el Madrid antes del Celta-Barça.

Arthur, “una situación totalmente anormal”

Respecto a la posible salida de Arthur a la Juventus aseguró que “esto que está sucediendo es absolutamente anormal. Cualquier jugador en esta situación debe tener en cuenta que no ha acabado la temporada y que si se tiene que ir tratar de dejar un buen recuerdo e intentar ganar algún título. Es la situación que nos ha tocado y espero que la honradez y profesionalidad de todos los jugadores estaría hasta el final"

Añadió que "no es el primero ni el último que ficha con grandes expectativas y no las cumple. No sé si pasará o no con Arthur. No lo sabremos nunca si está bien hecha la operación o no”.

Afirmó que "el club no me ha comunicado que se va a ir, pero si es así t endré que convencerle de que se aisle y dejar un buen recuerdo si se produce su marcha. Hay que ser honrado y dar el máximo hasta el último día".

Referencia a Valverde: "Antes le pedían a Arthur retener el balón y ahora le pedimos jugar a dos toques"

Preguntado qué le ha faltado a Arthur para consolidarse apunto hacia Valverde, exentrenador del : "Él ha puesto mucho interés en las cosas que le hemos pedido, en algunas ocasiones quizá le ha faltado continuidad, pero a veces no es fácil cambiar a un futbolista cosas que otros entrenadores le han dicho que está muy bien. Es un futbolista capaz de maniobrar y girar con el balón y retenerlo porque le han dicho que estaba bien jugar así y ahora ha llegado otro entrenador que le ha dicho que debe jugar a dos toques le cuesta adaptarse".

Las quejas del VAR, arbitrajes y horarios de los arbitrajes

Al respecto de las quejas en las últimas jornadas con mensajes cruzadas Setién dijo que "Desde que empecé a jugar al fútbol y después como entrenador siempre ha sido lo mismo. Yo me mantengo al margen aunque tengo mi opinión, esto inherente al fútbol y seguirá siéndolo". Además aseguró que "no tenemos mucho que decir, más que aceptar lo que viene y cómo viene. Todo el mundo se puede quejar de los fichajes, de los horarios, del VAR... Creo que todos deberíamos pensar que las circuntancias han hecho que pase todos esto y afortunadamane estamos pudiendo jugar un campeonato que estaba detenido; pero eso tienen unas serie de consecuencias que deberemos aceptar".

"Confío en que el se equivoque, ninguno ganaremos todo"

En cuanto a la lucha por el título y la infalibilidad del Real Madrid y el convencimiento de un Barça campeón añadió que "sigo convencido que quedan siete partidos por disputar y creo que es difícil que Real Madrid o nosotros ganemos todos los partidos. Es un juego que a veces nos sorprende. Creo que es muy complicado ganar todos los partidos, pero igual no pasa, podemos ganar o perder cualquiera de los dos y llegar al último partido y que se decida todo".

🗣 @QSetien : "Todos los partidos se pueden complicar. Creo que tendremos que esperar hasta la última jornada"



Riqui Puig y su evolución

Sobre la evolución de Arthur señala que "ha habido cosas que hemos tenido que ir indicándole para que se acomode a las necesidades que tiene el equipo y se deba adaptar. Se ha ido adaptando a ello y ha dado un nivel e incluso en los entrenamientos con el compromiso que le hemos pedido. Es un proceso donde unos tardan más y otros menos. Debe mantener el nivel de rendimiento y ofrecer esta versión permanentemente y así tendrá más probabilidades de jugar”. Al respecto añadió que "podría ser un buen momento para Riqui Puig, teniendo ausencias de jugadores tan importantes como De Jong o Busquets. también tenía opciones antes pero son cosas que vamos valorando día a día en el trabajo diario y en función del partido"

La visita a Balaídos y el título de Liga

Sobre la visita del Barcelona a Vigo para medirse al Celta añadió que “creo que habrá que esperar hasta la última jornada y a todos se les complica sus partidos”. Además, elogió a varios jugadores célticos diciendo que "me gustan Rafinha, Denis y otros jugadores que se asocian bien y repercute en el equipo".