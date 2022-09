El técnico compareció en la sala de prensa del Ramón Sánchez-Pizjuán antes de que les visite el Atleti del Cholo Simeone.

Julen Lopetegui retoma la competición con el Sevilla. El Sevilla logró ante el Espanyol su primera victoria de la temporada 2022-2023 pero no termina de arrancar y tras el parón de selecciones vienen más curvas con la visita del Atlético de Madrid al Ramón Sánchez-Pizjuán en la séptima jornada de LaLiga.

Cómo está el equipo: "Con la ilusión de enfrentar a un equipo grande que está hecho para ganar la Champions. Queremos superarles. Unos han estado trabajando aquí y otros con sus selecciones y vamos a balancearlo para el partido de mañana y buscaremos el once que más nos pueda ayudar".

Acuña: "Arrastra unas molestias y valoraremos su entrada en la convocatoria durante el día. No ha podido superar esas molestias con la selección y vamos a ver si podemos contar con él".

El Atleti: "Es un equipo con una plantilla diseñada para ganar la Champions y un entrenador cuyo rendimiento está fuera de toda duda. Puede jugar con diferentes dibujos y línea de 3 ó de 4. Espero un equipo muy físico, muy técnico y con velocidad. Lo importante es la respuesta que demos nosotros para superar a un gran rival".

Esperando un Sevilla más hecho: "Hay muchos jugadores que no han estado con nosotros. Hay jugadores que necesitan minutos para poder estar a un nivel óptimo y eso requiere tiempo".

En Nesyri: "Está muy sano, en Marruecos quieren dar cariño al jugador y nosotros lo hacemos con él y con todos para acompañarles en el camino".

Simeone, discutido: "No tengo opinión, su trayectoria y rendimiento habla por él y a partir de ahí el fútbol es fútbol".

Confianza del club en él: "Me centro en cómo entrenan los chicos y las ganas de crecer y mejorar. Tenemos un calendario duro pero es un reto bonito para todos los sevillistas. Tenemos que dar respuesta en cada partido".

Marcao: "Sigue lesionado y no tiene el alta médica, todavía no ha entrenado con nosotros y cuando vuelva valoraremos cuando tiene el alata competiva".

¿Se la juega mañana?: "Lo único que temo es no conseguir los tres puntos y para eso trabajo. Sé lo que hay y en los momentos que no consigues los resultados hay que insistir y centrarte en lo que está bajo tu control y es lo que seguiremos haciendo".

Sus números contra Simeone: "No estoy pendiente de las estadíticas, ganan los jugadores, no yo. Creo que la estadística está de moda pero hay que intepretarla y cada partido no tiene nada que ver con nosotros".

Maratón de partidos: "Vamos partido a partido, día a día y sólo nos centramos en el partido del Atlético de Madrid. El Sevilla tiene la bendita obligación de jugar cada tres días y tenemos que optimizar nuestros recursos. Los jugadores tienen que apretar porque la competición no espera".

¿Entendería su destitución?: "El equipo está trabajando bien y creo que el equipo está consolidando su manera de competir y queremos mejores resultados. La temporada tiene duración y no tengo dudas de que cuando el equipo esté en velocidad de crucero será el equipo que todos queremos que sea".

Crispación de la afición: "El examen es permanente en el Sevilla y prefiero tener a mi gente conmigo y no nos fallan nunca y nos van a dar un aliento extra y mañana no será diferente".

Importancia de la victoria: "Cada partido son tres puntos muy importantes, nos centramos en lo que viene y en atacar a un equipo que es muy versátil con los recuros que tenemos. Ganar siempre es importante y siempre es más sencillo crecer desde la victoria. En los momentos complejos también se crece".

Fernando: "Es cierto que en este parón se ha descubierto que tuvo un virus que ya ha superado afortunadamente. Ya está en condiciones de crecer y ayudarnos con su rendimiento en el campo".

Los canteranos: "La aportación está siendo muy positiva desde la pretemporada, los hemos usado en un momento de necesidad pero no son parches, pueden tener continuidad. Lo complicado no es llegar, es quedarte y contamos con ellos para que sean jugadores de pleno derecho del primer equipo".

Papu y la cabeza en el Mundial: "Se ha malinterpretado interesadamente. El compromiso del Papu está al 100% con el Sevilla y es normal que le ilusione el Mundial pero queda mucho y antes el Sevilla se juega muchas cosas. Va a demostrar su compromiso con hechos en el campo".

Dolberg y su gol en el parónn: "Le ha venido bien tener más minutos. Excepto Acuña han vuelto todos los internacionales en buenas condiciones".

Tecatito y el Mundial: "Está lesionado, ojalá se recupere por nosotros y luego por su selección".

Rueda de prensa Sevilla vs. Atlético Madrid (LaLiga) Hora 12:30 horas Sede Ramón Sánchez-Pizjuán (Sevilla) TV Sevilla FC TV

Todos las ruedas de prensa del Sevilla de la temporada 2022-2023 del Sevilla se podrán ver en Sevilla FC Televisión, el canal oficial del club sea cual sea la competición que se dispute. SFC TV se puede ver de forma gratuita en Sevilla a través de la Televisión Digital Terrestre. El canal del Sevilla también está disponible en plataformas como Movistar, Orange TV y Vodafone TV.

Por su parte, en el resto del mundo se puede ver también de forma gratuita en la web live.sevillafc.es, sólo tienes que rellenar un formulario de registro y podrás ver el canal de forma completamente gratuita, también se puerde ver en los perfiles oficiales de Youtube y Facebook del club.