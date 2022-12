Rubiales confirma que no se plantearon la continuidad de Luis Enrique

El presidente de la RFEF insiste en que hay buena relación con Luis Enrique, pero que se imponía un cambio de proyecto

Luis Rubiales, presidente de la RFEF, compareció hoy ante los medios para hacer oficial la presentación de Luis De La Fuente como nuevo seleccionador. Rubiales contestó una ronda rápida de preguntas sobre el fin de la época Luis Enrique.

La apuesta por Luis De La Fuente: "El jueves comunicamos a Luis Enrique que iniciábamos un nuevo proyecto. Le mando un abrazo tras haber vivido momentos felices y más duros. Fue una despedida en términos de afecto. Esa misma mañana cerramos el acuerdo con Luis de la Fuente. Tanto el director deportivo saliente, José Molina y el nuevo director de la Selección, Albert Luque, estábamos de acuerdo", comentó.

La figura de Albert Luque y el adiós de Molina. "Se ha interpretando que Albert Luque sustituye a José Molina y no es así. Molina ha sido director deportivo de la Absoluta pero también de todas las categorías inferiores en las que ha habido muchos éxitos. Le muestro mi afecto a José Molina porque ha hecho un trabajo de 10, espectacular. Me transmitió que quería iniciar un nuevo proyecto. No hay nadie en la Federación que no te quiera y no te respete. Albert Luque es una persona muy preparada y que conoce el fútbol de este país y viene a aportar en otro puesto diferente. Va a coordinar con todos los departamentos con la Absoluta", añadió sobre los cambios en la dirección deportiva".

La salida de Luis Enrique: "He visto muchas cosas sobre twitch y la bicicleta. No hay nada de eso. Era una etapa y había que iniciar un proyecto nuevo que lidere Luis de la Fuente y no hay nada nuevo".

¿Por qué no se reunieron con Luis Enrique?: "La relación con él es magnífica, afectiva a nivel personal. Hemos vivido momentos felices y duros y fuimos a por él dos veces. Esta es su casa. Tuvimos una reunión a dos partes que fueron las convenientes y las adecuadas".

Los motivos para destituir a Luis Enrique: "Respecto a las inferiores tenemos que trabajar en las próximas semanas. En nuestras conversaciones con Luis Enrique fueron en un tono cordial pero los motivos nos los guardamos para nosotros", explicó Rubiales.

¿Quiso Luis Enrique renovar?: "Le transmitimos que queríamos apostar por un nuevo proyecto. Queríamos hablar para renovar pero hace dos años decidimos que no íbamos a hablar hasta después del Mundial. Siempre hemos dicho lo mismo. Le deseamos mucha suerte a Luis Enrique. No me dijo que quisiera seguir porque la conversación iba porque queríamos iniciar un nuevo proyecto", dijo Luis Rubiales.