Rubén Uría: "Bernabéu, el parque de bolas del Barça"

“Vamos, que nos meten seis”. Esa fue la reacción de Ramos dirigiéndose a sus compañeros nada más encajar sufrirr el Panenka de Suárez. No hubo más goles, pero la realidad es que el temor del camero era fundado. No es que el Bernabéu sea el jardín de Messi. Es el parque de bolas particular del Barça. Y eso, que hace años habría sido impensable para el madridismo, ahora es una realidad sin trampa, ni cartón: con VAR y sin VAR, con VOR y sin VOR, con la regla número 12 y sin la regla número 12, con UEFA y sin UEFA, con Tebas y sin Tebas, con Rubiales y sin Rubiales, con Villarato o sin Villarato, con cagómetro o sin cagómetro. Información, no opinión: En 2009, 2-6. En 2010, 0-2. En 2011, 0-2. Otra vez en 2011, 1-3. En 2012, 1-2. En 2014, 3-4. En 2015, 0-4. En 2017, 2-3. Otra vez en 2017, 0-3. Y en 2019, nuevo 0-3. Todo ok, José Luis. Las cifras no responden a prefijos telefónicos, sino a los contundentes triunfos del Barça, amo y señor del campo del Madrid, que antes era un santuario inaccesible y hoy es un templo profanado de manera rutinaria. Las últimas cinco visitas culés se han saldado de manera lapidaria: con cuatro victorias. Anoche, el compañero Pedro Martín, de la Cope, publicaba un dato contundente para ilustrar el paseo militar del Barça en su jardinera del Bernabéu: hasta 2003, el Barça sólo había logrado ganar en 13 partidos de 74 posibles en Chamartín, mientras que de 2004 hasta ahora, el equipo azulgrana se ha impuesto en 12 de los 22 choques disputados en la capital de España.

Que el Madrid ha forjado una dinastía en Europa no podría negarlo ni el barcelonista más forofo, pero que el Barcelona le está apabullando en la competición doméstica es innegable, como lo es que, en los duelos directos, está destrozándole una vez tras otra. Anoche volvió a suceder. Que el Barça haya ganado sólo cuatro Champions con un monstruo como Messi en sus filas mientras el Madrid ha ganado cuatro de las últimas cinco, es un fenómeno digno de estudio. Eso sí, más allá del refulgir de esas Champions asoma la realidad del escenario nacional. Uno en el que, cada vez que el Barça se cruza con el Madrid, lo zarandea con extrema facilidad. En Europa manda el Madrid, sí. Pero en el cara a cara, el Madrid no le aguanta la mirada al Barcelona. No sólo en la Copa, donde los culés llevan 24 eliminatorias consecutivas sin caer y seis finales consecutivas, sino que la dictadura en la Liga es aún más brutal, ya que este Barça tiene el título cerca y ha conseguido siete de los últimos diez campeonatos. Traducido a futbolés: el Madrid sigue con su colección particular de Champions, pero en España el Barcelona de Messi le está comiendo la merienda.

Otro compañero experto en estadísticas, Mister Chip, de OCR, arrojaba otro dato lapidario: después del choque de anoche, el Barça iguala a 95 victorias con el Madrid en sus duelos a lo largo de la historia. Y si gana en el Bernabéu, este mismo fin de semana, conseguiría ponerse por delante. Algo que no sucede desde hace 87 años. Ayer, un sector del Bernabéu, en plena goleada visitante, cantó aquello de “Reyes de Europa”. Y es cierto. Tanto, como que el campo del Madrid, en la era Messi, se ha convertido no sólo en el jardín del argentino, sino en el parque de bolas del Barcelona.

