Rubén Hernández, la joya que México y Estados Unidos podrían pelearse

El delantero de Gallos Blancos ya ha sido llamado con la Selección norteamericana.

Los casos de mexicoamericanos que deben decidir si jugar con la Selección mexicana o son sumamente frecuentes, y distintos jugadores terminan siendo seducidos por ambos combinados, debiendo decidir con quién tienen un mayor grado de identificación.

Esta ocasión el joven que ya viste la camiseta de las Barras y las Estrellas es Rubén Hernández. Con solo 17 años, el chico milita con , proveniente de , donde marcó 17 goles en la categoría Sub 17.

En entrevista con ESPN, el joven reveló que el COVID-19 le quitó una oportunidad interesante: “Sólo he ido a la Selección de Estados Unidos sub 17 y en esta fecha FIFA iba a ir con la sub 19 a una gira en , pero se canceló todo por el coronavirus”.

Más equipos

Igualmente, aún no decide qué camiseta vestiría, debido a que el Tricolor no lo ha llamado: “Tengo la oportunidad de jugar en ambas selecciones porque nací en y mi mamá en Estados Unidos. He hablado con la Selección de México, dicen que me están dando seguimiento, pero aún no tengo alguna convocatoria”, dijo para cerrar.