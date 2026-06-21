Rooney elogia la excepcional inteligencia de Yamal y afirma: «Me llena el corazón de alegría»

En solo 45 minutos, Lamine Yamal, estrella de España, marcó el primer gol del 4-0 a Arabia Saudí en el minuto 10 y liberó a «La Roja». tras el empate sin goles ante Cabo Verde en el debut.

La estrella del Barcelona recibió elogios de todo el mundo del fútbol, incluidos los de Wayne Rooney, leyenda del Manchester United y de Inglaterra, quien afirmó: «Me encanta Lamine Yamal, me alegra el corazón. Tiene una inteligencia futbolística excepcional, algo muy difícil de enseñar».

Rooney añade que, con él, España ganó la Eurocopa cuando tenía 16 años y que ahora aportará aún más confianza.

Ahora, tras su papel clave en la Euro de hace dos años, lo ve más completo, tal como recoge «Mundo Deportivo».

Y cerró: «Ahora, con 18 años, ha madurado y puede darles la confianza para ganar el Mundial».

Yamal jugó los últimos 20 minutos del debut contra Cabo Verde, aunque no evitó el 0-0.

Contra Arabia Saudí fue titular y marcó el 1-0, aunque Luis de la Fuente lo retiró al descanso (3-0) para protegerlo tras su lesión.

El sábado, España jugará ante Uruguay en la tercera jornada del Mundial.