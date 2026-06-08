Ronald Koeman solo hace un cambio en la selección holandesa

El seleccionador Ronald Koeman ha anunciado la alineación para el amistoso contra Uzbekistán del lunes. Hace un solo cambio respecto al partido ante Argelia y mantiene el once que prevé para el Mundial.

Bart Verbruggen será el portero. Denzel Dumfries regresa tras su sanción y reemplaza a Mats Wieffer. Jan Paul van Hecke, objetivo del Tottenham Hotspur, está apto y formará el eje de la defensa con Virgil van Dijk. Micky van de Ven actuará como lateral izquierdo.

Jurriën Timber se perdió la convocatoria por lesión y fue reemplazado por Lutsharel Geertruida.

En el centro del campo no hay sorpresas: Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch y Tijjani Reijnders forman el mediocampo, por lo que no hay sitio para Justin Kluivert, quien pese a su buena actuación ante Argelia vuelve al banquillo.

En ataque, Crysencio Summerville, preferido por Koeman para formar dúo con Dumfries, acompañará a Donyell Malen, titular por encima de Memphis Depay, aún lesionado, y a Cody Gakpo, quien aportará peligro desde la izquierda.

Alineación de Países Bajos: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; De Jong, Gravenberch, Reijnders; Summerville, Malen, Gakpo.