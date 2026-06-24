Ronald Koeman menciona dos países sorprendentes que le han impresionado mucho

Ronald Koeman, seleccionador de Países Bajos, se mostró impresionado por Ghana y Costa de Marfil en la rueda de prensa previa al partido contra Túnez.

En la sala, le preguntaron si debería haber más equipos europeos en el torneo.

Koeman respondió: «No me corresponde decidir, pero creo que todos los participantes se lo merecen».

El exentrenador del FC Barcelona y el Everton destacó: «Por ejemplo, creo que Ghana y Costa de Marfil lo están haciendo muy bien».

«Les han puesto las cosas muy difíciles a las grandes selecciones», añadió, recordando el 0-0 de Ghana ante Inglaterra y la derrota por 2-1 de Costa de Marfil frente a Alemania.

«Simplemente, todos estos son los países más fuertes. Si hay países que no están aquí, es que en algún momento han fallado. Ese es su problema», concluye Koeman.