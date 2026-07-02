Ronald Koeman hijo toma una decisión totalmente inesperada sobre su futuro

Ronald Koeman hijo ha renovado su contrato con el Telstar. Así lo anunciaron los «Leones Blancos» en sus canales oficiales.

El portero, de 31 años, planeaba fichar por un equipo extranjero, pero finalmente seguirá en la VriendenLoterij Eredivisie.

Seguirá bajo los palos dos años más. En las últimas cinco temporadas ha jugado 160 partidos.

Su aportación fue clave el último año: marcó el penalti decisivo en la visita al FC Volendam y garantizó la permanencia.

Tras ese encuentro, se le vinculó con clubes como el FC Utrecht y el Real Valladolid.

En lugar de seguir los pasos de Anthony Correia o probar suerte en España, Koeman prefiere quedarse en el Telstar.

En Velsen-Zuid jugará como portero a las órdenes del recién nombrado entrenador Henk Brugge, que llegó este verano procedente del sc Heerenveen.