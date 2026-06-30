Ronald Koeman ya no es el seleccionador de Países Bajos, según anunció en Instagram. Su salida de la KNVB llega tras la humillante derrota ante Marruecos en los octavos de final del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

«Anoche decidí poner fin a mi etapa como seleccionador de Países Bajos. Al repasar mi carrera siento sobre todo orgullo y gratitud. He trabajado en el Vitesse, el Ajax, el Benfica, el PSV, el Valencia, el AZ, el Feyenoord, el Southampton, el Everton, el FC Barcelona y, por supuesto, en dos etapas con la selección holandesa. Clubes y personas que me han formado y me han dejado recuerdos que atesoraré toda mi vida», comienza Koeman.

«Precisamente por eso me duele que mi etapa con la selección holandesa termine así», subraya el entrenador saliente. «Todos soñábamos con un Mundial en el que haríamos historia. No lo hemos conseguido. Nadie está más decepcionado por ello que yo. Como seleccionador, uno asume esa responsabilidad. Siempre la he sentido y siempre la seguiré sintiendo».

Estos años me han recordado que hay cosas más importantes que el fútbol. El fútbol ha sido mi vida, pero la salud no tiene precio. Cuando alguien a quien quieres está librando una dura batalla, tu perspectiva cambia. Mi mujer, Bartina, pese a su enfermedad, me animó cada día a seguir. Eso demuestra una fuerza increíble. Le estaré agradecido siempre.»

Gracias a todos los jugadores con los que he trabajado; su esfuerzo y confianza me han motivado cada día. Gracias a mi cuerpo técnico, a la KNVB, al personal detrás de escena y a los clubes que me acogieron. Gracias por vuestro apoyo, sobre todo en los momentos difíciles. Ha sido un gran honor representar a los Países Bajos como seleccionador», declaró un orgulloso Koeman.

Holanda cayó ante Marruecos en penaltis (2-3) tras empatar 1-1 en 120 minutos. Kluivert, Timber y Summerville fallaron sus tiros, eliminando a la “Oranje”.

Tras la eliminación en México, Koeman se limitó a agradecer el apoyo recibido y no confirmó su continuidad.

Dirigió a la Orange en dos etapas y tenía contrato hasta el 31 de julio. Llevó al equipo a las semifinales de la Euro 2024, pero en este Mundial la aventura terminó en octavos.

En sus 64 partidos al frente de la selección, ganó 35, empató 16 y perdió 13.