El periodista italiano Fabrizio Romano ha confirmado en las últimas horas que el Al-Ahli saudí ha fichado al sustituto del argelino Riyad Mahrez.

El club rescindió el contrato de Mahrez y no renovó el de Frank Kessié, dentro de su plan de reestructuración.

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Según Romano, el portugués Francisco Trincão, del Sporting de Lisboa, ya aceptó fichar con el Al-Ahli en este mercado de verano.

El traspaso costará unos 45 millones de euros, más su salario.

Trincão se encuentra con la selección de Portugal en el Mundial junto a Cristiano Ronaldo, aunque aún no ha jugado.







