Serie A
team-logoRoma
Stadio Olimpico, Rome
team-logoGénova
Mira el partido (México y Sudamérica)Mira el partido (España)
GOAL

Roma vs. Genoa, Serie A: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Serie A entre Roma y Genoa, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

En el Olímpico se cierra el 2025 de la Serie A. Roma y Genoa se enfrentan como último partido del año, en el que De Rossi, ex emblema giallorosso, vivirá seguramente algo especialmente emocionante.

La Roma no viene de un buen período, considerando las tres derrotas en los últimos cinco partidos que la han alejado de la cima de la clasificación, mientras que el Genoa ha logrado escalar posiciones, aunque viene de dos derrotas consecutivas.

En la Roma no estarán Ndicka y El Aynaoui debido a la Copa de África, mientras que el Genoa apuesta por Sommariva en la portería dado que Leali está indisponible por sanción.

Cómo ver Roma vs Genoa, Serie A 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, mientras que en México se podrá seguir por ESPN 2 y Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN y Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de FOX Deportes, DAZN, Paramount+ y Fubo Sports.

Serie A
Roma crest
Roma
ROM
Génova crest
Génova
GEN

Cómo ver en cualquier lugar con VPN

HORA DE INICIO: Roma vs. Genoa

crest
Serie A - Serie A
Stadio Olimpico, Rome

El partido se disputa este lunes 29 de diciembre a las 20:45 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Olímpico.

  • México:13:45 horas
  • Argentina:16:45 horas
  • Estados Unidos:14:45 horas (tiempo del este)

Noticias sobre los equipos y formaciones

Roma contra Génova alineaciones probables

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • G. Gasperini

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • D. De Rossi

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

PROBABLES ALINEACIONES ROMA-GENOA:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Wesley, Koné, Cristante, Rensch; Soulé, El Shaarawy; Dybala. Entrenador Gasperini

GENOA (3-5-2): Sommariva; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. Entrenador De Rossi

Forma

ROM
-Formulario

Gol marcado (encajado)
5/4
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
1/5

GEN
-Formulario

Gol marcado (encajado)
5/9
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
3/5

Precedentes entre los dos equipos

ROM

Últimos partidos

GEN

3

Victorias

1

Empate

1

Victoria

7

Goles marcados

6
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
3/5

Clasificación

