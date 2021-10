El brasileño celebró su partido 50 con el Real Madrid en Liga asistiendo a Alaba ante el Barcelona. Es el jugador 11 en minutos de Ancelotti.

Rodrygo Goes (20 años) está dando en la 2021-22 el paso al frente que pedía su carrera. El ex de Santos llegó el domingo a los 50 partidos en la Liga, competición que ganó en 2020, en un escenario muy especial: el Camp Nou, Y lo hizo de una forma destacada, asistiendo a Alaba en el 0-1. Pero por su ambición ya piensa en continuar creciendo, como confiesa a Goal para celebrar este dato: "No me conformo con el Clásico, quiero más".

"Llegar a 50 partidos en la Liga es algo muy importante para mí. Soy joven, esta sólo es mi tercera temporada y ya he alcanzado un número así. Espero seguir aumentándolo, siempre con el objetivo de ayudar a que el Real Madrid gane", dice el atacante en la previa del encuentro de este miércoles (21:30 horas, Movistar LaLiga) con Osasuna. No se trata de un rival cualquiera, sino con el que debutó de blanco, además viendo puerta al pisar el césped del Bernabéu.

¿Qué siente cuando se ve avanzando así, asentándose en el club con el que soñaba con jugar de pequeño? "Estoy feliz por llegar a estas marcas y voy a trabajar para llegar a otras. Estamos en un momento muy bueno, el equipo ha evolucionado y la tendencia es ir mejorando cada vez más, a cada partido".

La recompensa a una 2020-21 difícil

La temporada pasada puso a prueba a Rodrygo, con una grave lesión a finales de 2020 y la ausencia de continuidad en un ataque con un único indiscutible, Benzema. Sin embargo, a la vuelta del verano Ancelotti descubrió en él a un jugador con muchas ganas de evolucionar y cualidades de sobra para ello. El paso de las jornadas ha ido transformando esas buenas sensaciones en una realidad, la de Rodrygo instalándose como titular.

Después de terminar el curso anterior como el 16 en minutos (1.298) de la plantilla, ahora es el undécimo (445, por los 382 de Hazard y los 236 de Asensio). Ha estado en el once en los dos encuentros inmediatamente posteriores al parón, en los que el Real Madrid ha remontado el vuelo con el 0-5 al Shakhtar y el 1-2 al Barça. Rodrygo, que marcó en Kiev y dio un pase de gol ante los de Koeman, ha respondido a la apuesta de su entrenador. Tras 35 victorias (70%), 11 empates (22%) y sólo cuatro derrotas (85), y habiendo aportado al grupo tres goles y repartido siete asistencias, que sean 50 partidos más en Liga.