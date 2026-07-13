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Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

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Rodri: «Yamal necesita esto para estar más en forma»

Francia vs España
Francia
España
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L. Yamal
Francia
España
EE. UU.

Lamine Yamal acapara la atención de cara a la semifinal del Mundial entre Francia y España, este martes.

 Sus números en este torneo aún están lejos de las estrellas del Mundial 2026, pero el extremo del Barcelona goza de plena confianza en la selección.

En la rueda de prensa, su capitán, Rodri, lo defendió y recordó el camino que aún debe recorrer para ser más completo: «El seleccionador (Luis de la Fuente) dijo ayer: “Lamine necesita más tranquilidad. A veces le invade un fuerte deseo de demostrar su valía. Tiene que aprender a canalizar esa inquietud”».

Y añadió: «Es un jugador fundamental para nosotros, tanto con el balón como sin él. Es muy inteligente y tiene solo diecinueve años, así que a veces solo necesitamos calmarlo un poco, porque lleva el fútbol en la sangre».

En declaraciones a RMC Sport, Rodri destacó que, pese a su juventud, Yamal ya es un jugador de talla mundial.

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Francia
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 Para nosotros ya es un referente en su posición. Esperamos que sea decisivo ante Francia; en la Euro 2024 ha mostrado una madurez excepcional. Ya no nos sorprende lo que ofrece. A su edad yo ni siquiera era profesional».

 Rodri concluyó señalando que su compañero aún puede mejorar en la lectura del juego: «Es muy maduro, pero aún puede mejorar en la lectura de las distintas fases del partido. Es normal a su edad. Escucha, quiere aprender y ya es un referente en su posición».

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