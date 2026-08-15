Rodri, centrocampista del Manchester City, dio un nuevo paso para acercarse a su fichaje por el Barcelona durante el actual mercado de fichajes de verano.

El experto en fichajes Matteo Moretto escribió en su cuenta de la red "X": "Rodri está cerca de fichar por el Barça. El acuerdo está a punto de cerrarse".

Y añadió: "Tras días de conversaciones entre ambos clubes, las negociaciones entre el Barcelona y el Manchester City entran ahora en su fase final".

Y concluyó: "El club catalán busca cerrar el acuerdo en las próximas horas por una cantidad que supera los 70 millones de euros, dividida entre una cifra fija y variables".

En el mismo sentido, el reconocido periodista "Ben Jacobs" escribió en su cuenta de la red "X": "El Barcelona presentó una tercera oferta para incorporar a Rodri, y se muestra optimista sobre cerrar el acuerdo. Actualmente se están discutiendo los detalles del traspaso, cuyo valor supera los 60 millones de libras esterlinas".

Cabe recordar que el Real Madrid competía con fuerza con el Barcelona por el fichaje de Rodri, pero el jugador finalmente eligió unirse al equipo de Hansi Flick.

