Rodri: sueño con cenar con una leyenda del Real Madrid

Rodri, la estrella del centro del campo del Barcelona y de la selección de España, ha desvelado detalles ocultos de su vida privada.

Rodri fue preguntado, durante una entrevista con el diario español «Mundo Deportivo», por su referente futbolístico, y respondió: «Sergio Busquets».

Mientras tanto, Rodri escogió al «Liverpool bajo el mando de Klopp» como el rival más difícil al que se ha enfrentado sobre el terreno de juego, en tanto que a «Pep Guardiola» lo catalogó como el mejor entrenador a cuyas órdenes ha trabajado.

En cuanto a un rival al que Rodri considera un amigo, la estrella española eligió a «Dani Vivian, jugador del Athletic Club de Bilbao».

Y si Rodri tuviera la oportunidad de ir a algún lugar, escogió «Manchester», mientras que la estrella del Barcelona reveló su mayor defecto y su mayor virtud, afirmando: «El defecto es que tengo una personalidad fuerte y un carácter afilado, y la virtud es que siempre tengo predisposición a escuchar y a mejorar».

A Rodri le preguntaron: «¿Qué titular te gustaría leer sobre ti mismo algún día?», y respondió: «No sé si sirve como titular, pero los niños y las nuevas generaciones me interesan mucho, así como la capacidad de transmitirles cosas importantes. En Manchester colaboraba con una fundación que cuida de los niños».

El diario planteó una pregunta al centrocampista del Barcelona: «Si pudieras cenar con cualquier personaje histórico, ¿a quién elegirías?», y contestó: «Zidane».

Rodri cerró sus declaraciones hablando del sueño personal que le queda por cumplir, cuando dijo: «Ser padre».



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