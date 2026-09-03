Un informe periodístico confirmó, este jueves, que Rodri, quien se incorporó al Barcelona como uno de los fichajes más destacados del verano, ya está generando ciertas dudas dentro del cuerpo técnico dirigido por el alemán Hansi Flick.

El Barcelona cerró uno de los mayores fichajes del verano. Mientras parecía que Rodri se dirigía al Real Madrid, el club catalán logró arrebatar la operación y hacerse con el mejor jugador del último Mundial.

Este fichaje supuso una gran victoria deportiva, y también simbólica, ya que el Blaugrana logró claramente arrebatar al jugador a su eterno rival.

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Por su parte, se dice que el jugador eligió al Barcelona por el estilo de juego del equipo, que considera más acorde con sus características. Además, deseaba jugar junto a varios de sus compañeros de la selección nacional, con quienes mantiene una buena relación.

Hasta ahora, el exjugador del Manchester City y del Atlético de Madrid solo ha participado en dos partidos de LaLiga, en los que jugó unos veinte minutos ante el Athletic de Bilbao y luego ante el Rayo Vallecano. Pero todos los indicios apuntan a que pronto se convertirá en titular.

Sin embargo, el programa "El Chiringuito" reveló una información preocupante. En el Barcelona, Rodri no es considerado necesariamente un titular indiscutible.

Hansi Flick y su cuerpo técnico creen que el jugador no puede disputar unos 60 partidos por temporada como titular, y por ello compartirá su puesto en el once con Marc Bernal, de manera que los dos centrocampistas repartirán el tiempo de juego a partes iguales.

Cabe señalar que el jugador se sometió a una intervención quirúrgica menor en la espalda durante el verano, lo que afectó de manera comprensible a sus entrenamientos de pretemporada para la nueva campaña.

No obstante, las dudas sobre su estado físico ya existían antes del Mundial, e incluso estaban presentes en los debates en torno a la selección española, por lo que resulta lógico suponer que Hansi Flick se apoyará principalmente en este veterano jugador en los grandes partidos, y que Marc Bernal, considerado su sucesor en el Barcelona y en la selección, podría tener la oportunidad de jugar en los partidos de LaLiga de menor importancia, como ya ha sucedido al inicio de esta temporada.

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