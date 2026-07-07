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Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traducido por

Rodri se disculpa con Bernardo Silva: «Me he equivocado»

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Una discusión pasajera

Rodri, centrocampista de España, se disculpó con su excompañero en el Manchester City, Bernardo Silva, tras el altercado que tuvieron al final del partido de octavos del Mundial 2026.

España avanzó a cuartos tras ganar 1-0 a Portugal con gol de Mikel Merino en el añadido.

Según «Marca», Bernardo cabeceó fuera un centro y Rodri celebró el fallo, lo que enfadó al portugués.

El jugador, recién fichado por el Real Madrid, se mostró enfadado con la reacción del español, quien se dio cuenta al instante y le pidió disculpas, que reiteró después en la zona mixta.

Rodri declaró: «Ya lo dije: me equivoqué al celebrar el fallo de Bernardo. Le pedí disculpas al instante y el asunto quedó zanjado por la confianza que nos une».

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