Rodri Hernández no asegura seguir en el Atlético de Madrid la próxima temporada

El centrocampista ha recibido el interés del City en los últimos meses y podría dejar el Metropolitano tras sólo una temporada.

El futuro de Rodrigo Hernández podría no pasar por el . El centrocampista ha reconocido que no puede asegurar que se vaya a quedar en el club a pesar de que sólo lleva una temporada en la entidad y el curso pasado firmó hasta 2023.

"He pedido al club tranquilidad, que me den espacio. Sería hipócrita decir que puedo asegurar nada. Lo único que puedo asegurar es que tengo contrato con el Atlético de Madrid, tengo una cláusula, tengo unas condiciones y a día de hoy estoy contento aquí. No puedo decir nada más porque no sé qué va a pasar", comentó el centrocampista desde la concentración de la Selección Española.

Goal ya publicó que el jugador de sólo 21 años ha despertado el interés de Pep Guardiola para ficharlo para reforzar al y estaría dispuesto a pagar su cláusula de 75 millones de euros.