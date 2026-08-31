Rodri, fuera del once previsto del Barcelona ante el Rayo Vallecano

El alemán Hansi Flick, técnico del Barcelona, ha decidido el once con el que afrontará el duelo ante el Rayo Vallecano, esta noche de lunes, dentro de la tercera jornada de LaLiga.

Según el diario "Mundo Deportivo", Flick mantendrá hoy ante el Rayo Vallecano el mismo once titular que venció al Athletic de Bilbao (2-0) el pasado jueves.

En el ataque estarán Raphinha y Fermín López, (que han marcado tres goles cada uno y están a un gol de Mbappé), junto a Lamine Yamal y Gordon.

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En cuanto al centro del campo, parece que Rodri tendrá que esperar antes de su primera participación como titular tras sufrir una lesión leve, lo que significa que Bernal y Pedri tienen asegurada la titularidad.

Y en la defensa, pese a la excelente actuación ante el Athletic de Bilbao, podría descansar Espart, que no ha tenido vacaciones este verano, y Cancelo ocupará su lugar.

Gerard Martín y Cubarsí conservarán sus puestos en el eje de la defensa, y Eric García será titular en la posición de lateral derecho.

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No obstante, el abanico de opciones, sobre todo teniendo en cuenta el rendimiento, es muy amplio, ya que tanto Olmo como Adenmi y Christensen aspiran también a ser jugadores titulares.