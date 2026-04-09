Rodri frustra los planes del Real Madrid para el verano

El Real Madrid quiere fichar jugadores clave en verano para recuperar su fuerza.
Según el diario británico «Manchester Evening News», el club blanco quiere fichar al centrocampista español Rodri, del Manchester City, para reforzar el mediocampo defensivo.
Sin embargo, el fichaje de Rodri, de 29 años, se topa con un gran obstáculo: el jugador no quiere dejar el City este verano ni fichar por el Real Madrid.
Además, la directiva del Manchester City confía en que Rodri, cuyo contrato vence en 2027, renueve pronto.
El club inglés quiere retener a uno de sus pilares en el centro del campo.