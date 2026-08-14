¿Tienes más de 18 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

Goal.com
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
imago-sport-1080285182.jpgEuropa Press

Traducido por

Rodri evita este asunto tras su llegada a Inglaterra

Fichajes
Primera División
Premier League
Rodri
Barcelona
Manchester City
España
Inglaterra

Rodri, la estrella del Manchester City, viajó la noche del jueves de Madrid a Liverpool en un vuelo comercial ordinario de la compañía Ryanair. 

El diario Marca señaló que Rodri se incorporará hoy viernes a los entrenamientos del Manchester City, después de que su traspaso al Barcelona no se haya cerrado hasta el momento. 

Rodri esperará a que se resuelva la operación antes de regresar a España durante los próximos días y, hasta este instante, el Barcelona y el Manchester City no han llegado a un acuerdo sobre el fichaje.

Las cámaras de Jijantes captaron el momento de la llegada del jugador a Liverpool, la ciudad que se encuentra a unos 50 kilómetros de Manchester. 

Rodri, que pasó buena parte de sus vacaciones en España tras coronarse con la Copa del Mundo, no realizó ninguna declaración después de su llegada a Inglaterra.

Community Shield
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Amistosos
Basilea crest
Basilea
BAS
Barcelona crest
Barcelona
BAR

El Barcelona desea cerrar el fichaje de Rodri lo antes posible, pero el Manchester City también busca obtener el mayor beneficio económico posible de la operación. Y a pesar de que las posturas de ambas partes han comenzado a acercarse, todavía no han alcanzado un punto de acuerdo definitivo.

El club inglés quiere recibir unos 70 millones de euros fijos, mientras que la última oferta del Barcelona llegó a los 65 millones de euros, incluidas las variables.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google