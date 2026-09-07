Rodri: el fichaje que el Barcelona no sabía que necesitaba

El español Rodri (30 años) demostró ser el jugador que el Barcelona realmente necesitaba, y ello tras haber sido titular una sola vez con el equipo, pese a que no figuraba entre los candidatos previstos.

El director deportivo Deco intervino en medio de la incertidumbre del Real Madrid para cerrar el fichaje de Rodri, en un momento en el que el Barcelona perseguía la contratación de Julián Álvarez.

Y aunque el coste de la operación parecía limitar las opciones de fichar a un delantero puro de primer nivel, el Barcelona cerró el mercado de fichajes con autosuficiencia y completó la plantilla con la incorporación de Gabriel Jesus.

El diario español "Mundo Deportivo" informó de que Rodri se presentó como un jugador capaz de transmitir experiencia a un vestuario joven, y de acompañar a Marc Bernal en sus etapas de crecimiento y desarrollo, algo que Hansi Flick explicó en la rueda de prensa.

Tras participar en los dos primeros partidos, el técnico decidió apostar por Rodri como titular en el estadio de Mestalla, donde ofreció una actuación perfecta e impecable con la que derribó todas las dudas sobre su acoplamiento con Pedri a nivel de selección.

Pedri manifestó al término del partido: "Siempre se dice que Rodri y yo no funcionamos bien juntos, pero la verdad es que resulta muy cómodo jugar a su lado, y nos vamos a entender de maravilla".

Los primeros minutos del encuentro registraron una alternancia en las distancias entre Pedri y Rodri; Rodri se situó cerca de las primeras entregas como norma general, mientras que Pedri avanzó varios metros en su zona de intervención media, sin que ello les impidiera intercambiar los papeles en algunas jugadas.

La comunicación constante entre ambos se mantuvo durante todo el encuentro, además de la conexión de Rodri con los centrales para calcular las distancias entre líneas durante la aplicación de la presión.



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El dúo se buscó mutuamente y se pasó el balón de forma directa, siendo Rodri el que más pases recibió de Pedri, con 16, mientras que Pedri fue el que más recibió de Rodri, con 19.

El Barcelona afronta con Hans Flick su tercera temporada con el objetivo de llevar al equipo a una etapa de madurez, después de haber mostrado una voracidad goleadora en su primera temporada ante Europa, y de haber mantenido la misma idea en la segunda temporada.

Rodri constituye un elemento decisivo en esta evolución; Flick lanzó un mensaje de autocrítica en Mestalla al subrayar la necesidad de controlar más el partido tras adelantarse por 5-0, con el fin de "ahorrar energía", y también insistió tras la victoria ante el Rayo Vallecano en la importancia de tomarse un respiro con el balón cuando se va por delante en el marcador, algo para lo que Rodri representa el perfil ideal.

El primer tiempo dejó una jugada en la que Rodri recibió el balón de espaldas al campo cerca de su área, y logró conservarlo hasta girar sobre su cuerpo y romper la presión del Valencia con un pase largo.

Rodri representa el equilibrio que requiere un Barcelona que prefiere el juego rápido; pues, por extraño que parezca, el jugador más pausado y con mayor control del ritmo es el que permite a los atacantes correr mejor, algo que quedó demostrado en el gol de Raphinha, que se originó a raíz de que Rodri interceptó el balón y lo filtró al espacio.

Hans Flick elogió las cualidades de Rodri afirmando: "Todo lo que hace Rodri tiene sentido", señalando que esta situación es "algo bueno para Bernal".

Y añadió Flick: "Rodri es un jugador increíble, no solo dentro del campo, sino también en el vestuario; es un verdadero líder en todo el sentido de la palabra".

Personas cercanas al jugador aseguraron que necesita varias semanas tras el inicio de la temporada para alcanzar sus máximos niveles de ritmo y puesta a punto, lo que convierte lo que mostró en Mestalla en el preámbulo de una historia apasionante que merece seguirse cada tres días.