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Hussein Hamdy

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Rodri da un nuevo paso hacia el Barcelona

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Negociaciones difíciles

Rodri, centrocampista del Manchester City, se acercó un paso más a su fichaje por el Barcelona durante el mercado de fichajes veraniego en curso.

El experto en fichajes Matteo Moretto escribió en su cuenta de la red "X": "Rodri se acercó a su fichaje por el Barça. El acuerdo está a punto de cerrarse".

Y añadió: "Después de días de conversaciones entre ambos clubes, las negociaciones entre el Barcelona y el Manchester City entran ahora en su fase final".

Y concluyó: "El club catalán busca cerrar el acuerdo en las próximas horas por una cifra que supera los 70 millones de euros, repartida entre una cantidad fija y variables".
En el mismo sentido, el reconocido periodista "Ben Jacobs" escribió en su cuenta de la red "X": "El Barcelona presentó una tercera oferta para hacerse con Rodri, y es optimista sobre la conclusión del acuerdo. Actualmente se están discutiendo los detalles de la operación, cuyo valor supera los 60 millones de libras esterlinas".

Cabe recordar que el Real Madrid competía con fuerza con el Barcelona por el fichaje de Rodri, pero el jugador finalmente eligió unirse al grupo de Hansi Flick.

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