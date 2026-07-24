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Rodri comunica al Manchester City su postura sobre un traspaso al Real Madrid

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El astro español tomó su decisión

El Real Madrid contiene la respiración mientras intenta cerrar uno de los fichajes más destacados del mercado de traspasos veraniego, según informaciones de prensa.

De acuerdo con el periodista inglés Ben Jacobs, el internacional español Rodri, centrocampista del Manchester City, ha revelado su postura sobre un traspaso a las filas del club blanco durante el mercado actual.

Jacobs señaló que Rodri ya ha dejado claro a los responsables del Manchester City su deseo de incorporarse al Real Madrid, por motivos deportivos y familiares, indicando que la directiva del club inglés se prepara para recibir una oferta oficial, pese a su firme intención de retener al jugador.

Añadió que no se espera que la estrella española firme un nuevo contrato con el City, ya que Rodri sitúa el traspaso al Real Madrid en lo más alto de sus prioridades este verano.

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El interés del Real Madrid por incorporar a Rodri creció tras las llamativas actuaciones que ofreció durante el Mundial 2026, donde fue uno de los elementos más destacados de la selección española que se proclamó campeona, gracias a su capacidad para imponer el ritmo, cortar balones y construir los ataques.

Rodri está ligado por contrato con el Manchester City hasta el verano de 2027, mientras que en el conjunto merengue se le considera la opción ideal para reforzar el centro del campo.


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