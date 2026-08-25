Rodri se acerca a su debut con la camiseta del Barcelona, después de haber participado en el entrenamiento colectivo completo del equipo de cara al enfrentamiento ante el Athletic de Bilbao en el arranque de su andadura en LaLiga en el estadio Spotify Camp Nou.

Según el diario español "Mundo Deportivo", el equipo de Hansi Flick completó la segunda sesión de entrenamiento de esta semana en el estadio Camp Tito Vilanova, tras la gran victoria sobre el Elche, con el foco puesto en el debut en la Liga en el estadio Spotify Camp Nou.

Y aumentan las posibilidades de que el enfrentamiento ante el Bilbao, previsto para el día 27 de agosto, sea testigo del debut de Rodri como jugador del Barcelona.

El entrenamiento contó con la participación de todos los jugadores del primer equipo, salvo el lesionado De Jong, que saltó al terreno de juego para realizar ejercicios individuales y probar su disponibilidad.

También participaron en los entrenamientos del Barcelona Atlètic y del equipo juvenil Hamza Abdelkarim, Álvaro Cortés, Xavi Espart, Brian Fariñas y Eder Aller, pese a que ya forman parte de la dinámica del primer equipo.

Rodri, tal y como ocurrió en el entrenamiento del lunes, completó toda la sesión de entrenamiento con el grupo.

El entrenamiento del martes contó con la participación de todos los jugadores en los ejercicios sobre el terreno de juego, a diferencia de la sesión de recuperación que siguió a la victoria sobre el Elche, lo que permitió al campeón del mundo participar por primera vez en el entrenamiento junto a todos sus compañeros.

El equipo vuelve a los entrenamientos mañana a las 9:30 de la mañana, y Hansi Flick ofrece a continuación una rueda de prensa a las 12:00 del mediodía, para hablar ante los medios de comunicación antes del primer partido del Barcelona en la Liga en el estadio Spotify Camp Nou.



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