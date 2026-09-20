Rodri advierte al Barcelona: ¿por qué repetimos el mismo error?

Rodri, centrocampista del Barcelona, pidió a sus compañeros más tranquilidad y control del balón, tras la remontada de su equipo y la victoria por 3-1 ante el Sevilla, el sábado, en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

El internacional español subrayó que el partido dejó una lección importante para el equipo, después de que el Barcelona sufriera en la posesión del balón durante la primera mitad.

Rodri señaló, en declaraciones destacadas por la cadena "Tribuna": "Perdimos muchos balones sin necesidad en la primera mitad", insistiendo en la necesidad de mejorar el pase y controlar el ritmo del juego.

Y añadió: "A veces tenemos que estar más tranquilos con el balón. Este partido requería más calma y realizar pases controlados".



Rodri prosiguió: "Siento que este partido nos enseñó una lección muy importante. Si sigues cometiendo el mismo error, ¿para qué repetirlo de nuevo?".

Y concluyó: "Pep Guardiola siempre me decía: 'No hay mejor sistema que tu equipo mantenga el balón por sí solo'".

La actuación de Rodri contribuyó a que el Barcelona recuperara el control del desarrollo del encuentro, mientras que Raphinha completó su triplete goleador.



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