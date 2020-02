Roberto Martínez: “Hazard volverá antes de que termine LaLiga”

El entrenador del seleccionado belga es optimista tras la nueva lesión del jugador. “Va a ser importante para el Madrid”, agregó.

“Fisura en el peroné distal derecho”, dice el parte médico que informa la última lesión de Eden Hazard. Sin embargo, pese a las decepciones (tercera lesión grave del jugador en lo que va de la temporada), apareció una voz optimista en esta historia. Es la de Roberto Martínez, quien aseguró que el belga “volverá antes de que termine ”.

Confirmado: Hazard se "rompe" otra vez y dice casi adiós a la temporada

El entrenador de la Selección de está siguiendo el caso muy de cerca. “Hemos hablado con Eden y estamos mirando a ver cuándo puede volver”, explicó el español en Radio Marca. Y agregó: “Todo el mundo se llevó una gran decepción con la lesión. El futbolista debe vivir con estas cosas”.

Ahora bien: para Martínez, no hay tanto dramatismo en esta situación. “En los últimos ocho años, se ha perdido poquísimos partidos. Estoy convencido de que Hazard va a volver antes de que termine el último partido de Liga y va a ser importante para el Madrid. A mí no me piden opinión, pero estamos en contacto con los servicios médicos del ”, explicó el DT.

El ex- está viviendo, quizá, su peor temporada como profesional: tardó en debutar en LaLiga por una lesión que lo obligó a estar 25 días fuera de los terrenos; luego, regaló algunos brillos en su vuelta, hasta que volvió a caer para ser baja durante casi tres meses; regresó ante el , pero contra el , nuevamente, abandonó el campo de juego dolorido.