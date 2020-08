La oferta de West Ham a River por Montiel

El club inglés ya realizó una oferta por el defensor: más de 7.5 millones de euros limpios para el club de Núñez. ¿Se va?

Gonzalo Montiel es uno de los jugadores de River más buscados en este mercado de pases atípico, en el medio de la pandemia de coronavirus. El lateral de 23 años se hizo del puesto que dejó vacante Gabriel Mercado, el primer 4 de la era Gallardo, para nunca más dejarlo y encontrar su mejor nivel tanto en la parte final del 2019 como en el inicio del 2020. Por eso, no extraña la cantidad de equipos que ya mostraron su interés en el defensor. , , , , 04 y .

Precisamente el club inglés, que fue uno de los primeros en sondearlo, es el que ahora presentó una oferta lejana a aquellos 20 millones de dólares de la cláusula, pero que podría recibir la aprobación en Núñez: 7.5 millones de euros por el 80% de la ficha que pertenece al club.

Cabe recordar que, según explicó hace unas semanas el representante de Montiel, Marcelo Carracedo, el coronavirus afectó a los valores del mercado de pases, por lo que si el Millonario tiene intenciones de desprenderse del jugador, deberá bajar sus pretensiones.

"Claramente que ahora pagar 20 millones de dólares es imposible. El jugador vale lo que lo pagan. Cuando me preguntan lo que cuesta, les digo que la cláusula es esta. Decime cuánto querés pagar vos y negociamos con River. Antes de la pandemia se hablaba de 10 o 12 millones de euros, pero creo que ese número va a ser difícil. Si no hubiese pasado lo de la pandemia, diría que en un 80 o 90% se iba en este mercado. Iba a aparecer algo importante. En este escenario, creo que va a aparecer una oferta, pero no sé si del monto que River espera" , indicó. ¿Qué dirán en Núñez?