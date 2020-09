De 3.5 millones a 200 mil: River cerró el mayor fracaso económico de la era Gallardo

Luciano Lollo firmó su nuevo contrato con Banfield, dejando en las arcas del club de Núñez menos del 10% de lo invertido por él hace tres años.

El ciclo de Marcelo Gallardo en River, iniciado a mediados del 2014, es glorioso por donde se lo mire y resulta difícil encontrarle manchas. Sin embargo, hay una que quedó olvidada con los grandes éxitos posteriores pero que vuelve sobre la mesa con el final de una historia que nació mal: el fatídico mercado de pases de cara a la temporada 2016-17.

Tras la conquista de la 2015 y sobre todo luego de la dolorosa derrota ante Independiente del Valle en octavos de final del 2016, el Millonario encaró una renovación del plantel que dejó "renga" la defensa: ya se había desprendido de Ramiro Funes Mori luego del título continental y, un año más tarde, transfirió a Emanuel Mammana a , Éder Álvarez Balanta a Basel, Gabriel Mercado a y Leonel Vangioni quedó libre y se fue a Milan. Del equipo campeón solo quedaba Jonathan Maidana y ya estaba Milton Casco, por lo que se procedió a sumar a Arturo Mina, figura del verdugo ecuatoriano, Jorge Moreira, de Libertad de y a Luciano Lollo, uno de los baluartes del Racing campeón del 2014. Las otras caras nuevas para el resto de los puestos a reforzar fueron Marcelo Larrondo, Iván Rossi, Denis Rodríguez y Enrique .

De ellos seis, la mayor inversión la realizó por quien fuera el 2 de en la promoción del 2011. 3.5 millones de dólares le pagó a la Academia, pese a no pasar la revisión médica realizada el 21 de junio, por una fractura en el quinto metatarsiano sufrida tres meses antes. El Muñeco no solo confiaba en su recuperación, sino en tenerlo disponible para el inicio de la nueva campaña, pero nada de eso pasó y debió ser operado en octubre, después de poder ir apenas un partido al banco de suplentes. Recién sumó minutos el 12 de marzo del año siguiente ante Unión. Tan solo nueve partidos jugó en ese semestre (cinco en el torneo local, de los cuales tres fueron como titular, además de cuatro por la Libertadores), porque el 5 de septiembre tuvo que volver al quirófano, ya con un diagnóstico: Halux Rigidux, una enfermedad que le provocaba rigidez en los huesos de los dedos de los pies que le impedían moverse con normalidad.

Su regreso después de casi siete meses de recuperación lo encontró con sus chances reducidas al mínimo por su calvario, además de la llegada de Javier Pinola y la consolidación de Martínez Quarta. Durante el 2018 solo jugó seis partidos y en noviembre, unos días antes del viaje del plantel a Madrid, se confirmó una nueva lesión por stress en el segundo metarsiano. El 2019 parecía ser el de la esperada salida, pero Gallardo le dio su última oportunidad, dada la seguidilla de partidos que tenía en el arranque de ese año. ¿El saldo? 90 minutos ante Inter de Porto Alegre, disputado íntegramente con suplentes. Ahora sí, la historia estaba terminada.

Sin embargo, como por arte de magia, los problemas físicos parecieron desaparecer en el mismo momento en que arribó a préstamo a , previa renovación del contrato que originalmente lo ligaba a River hasta junio del 2020. Créase o no, en el Taladro jugó 17 de los 23 partidos de la Superliga, no atravesó mayores problemas y fue clave tanto para Crespo como para Falcioni. La cesión finalizó el pasado 30 de junio y el club del Sur del Gran Buenos Aires no estaba dispuesto a hacer uso de una opción de compra cercana a 1.8 millones, pero en el Millonario estaba descartado volver a extenderle el vínculo para poder prestarlo. La solución, indefectiblemente, fue la rescisión con un resarcimiento de 200 mil dólares que pagará Banfield, con quien ya se entrenaba vía Zoom con permiso de la dirigencia.

A cuatro años de su llegada, la estadística es contundente: en una temporada en el Taladro (interrumpida por la pandemia) jugó un partido más que en sus tres años de estancia en Núñez. Por esa razón, entre tantas otras, su salida es por un valor inferior al 10% de lo pagado cuando llegó. Errar es humano, dirá Marcelo Gallardo. Y en esta, erró.