Tello, Fekir y los rivales de Lainez por un puesto en el Betis

El mexicano no ha visto minutos en lo que va de temporada, algo que se debe a la alta competencia que tiene en el equipo andaluz.

Con la salida de Quique Setién, muchos pensaron que los problemas de Diego Lainez habían llegado a su fin. Sin embargo, en este inicio de temporada las cosas no han cambiado demasiado para el joven talento mexicano, que sigue teniendo un rol secundario en el Betis.

Y es que a pesar de Rubi apuesta por un esquema en el que tienen mayor protagonismo los jugadores de banda, Lainez Leyva no ha tenido minutos en lo que va de temporada en La Liga. En el debut, ante , no fue considerado; contra , empezó de suplente.

Todo esto se debe, en buena medida, a la competencia que tiene el canterano del América. Por eso, en Goal te presentamos a los rivales de Lainez en el :

CRISTIAN TELLO

Es gran rival que tiene Lainez en la pelea por un lugar en el equipo titular de Betis. El ex Barcelona destaca por su velocidad, el desequilibrio en los últimos metros y su buena pegada. Además del mexicano, es el único extremo puro que tiene Rubi a su disposición en estos momentos.

NABIL FEKIR

Aunque en principio llegó como reemplazo de Giovani Lo Celso, lo cierto es que la posición de extremo no es desconocida para el francés, ni mucho menos. De hecho, en el debut ante Valladolid, luego de la expulsión de Joel, Rubi le dio la orden de jugar por la banda derecha y fue uno de los más destacados del equipo.

JOAQUÍN SÁNCHEZ

Llegó a ser uno de los mejores extremos españoles, pero el tiempo no perdona. Joaquín, quien está disputando la que sería su última temporada como profesional, actualmente se desempeña por el centro del cambio y no acostumbra a realizar los largos recorridos que acostumbra un futbolista de banda. No es un rival tan directo de Lainez, pero puede ocupar ese puesto.

SERGIO CANALES

Bajo la conducción de Quique Setién, lo vimos conformando el mediocampo junto a Carvalho y Guardado. Pero ahora, con Rubi en el banquillo, Canales podría tener un rol distinto en el Betis. El nuevo DT del cuadro andaluz desea probarlo como extremo y además maneja el mismo perfil de Lainez. De la nada, le surgió un nuevo rival al mexicano.

JUANMI

Es el rival por el que menos debe preocuparse Lainez. Se trata de una de las nuevas incorporaciones de Betis, que llega procedente de la . Juanmi suele desempeñarse como mediapunta, muy cerca del delantero. Sin embargo, su velocidad y buena técnica podrían llevarle a ocupar una de las banadas en situaciones de emergencia.