Rivaldo: "Messi ha dado muchísimo más al Barça de lo recibido"

El ex-jugador azulgrana cree que Leo ha dado más de lo recibido al club y añade que la filtración es malintencionada.

Rivaldo sobre Messi: “La filtración de su contrato es mala y dañina”

El exfutbolista azulgrana y actual embajador Betfair tiene muy clara su opinión sobre Leo Messi y la controversia generada en torno a la filtración de su contrato.

Para quien fuera uno de los delanteros más estelares del fútbol mundial, esa filtración es "mala por naturaleza y potencialmente dañina, eso está claro. Pero yo creo que no hay discusión alguna sobre las cifras que se ofrecen".

Respecto a la relación entre lo que Messi da y recibe del F.C. Barcelona, Rivaldo tampoco esconde su postura proclive al argentino, al considerar que “todo lo que ha hecho Messi por el FC Barcelona está muy por encima de lo que ha recibido del club. Es imposible cuantificar lo que le ha dado Messi y le sigue dando en lo financiero y lo deportivo. Me parece tan injusto que alguien se lance a criticar este contrato con todo lo que aporta con sus goles, pero también atrayendo a sponsors, medios de comunicación, fans... Es un acuerdo normal que Messi cerró para su propio beneficio. Hay que medirlo todo en ese contrato", entiende Rivaldo, quien insiste en que :"quien haya filtrado este contrato lo ha hecho con malas intenciones. Con ganas de hacer daño, buscando dividir un poco más al club en estos tiempos tan turbulentos", valora el que fuera ganador del Balón de Oro en 1999.

"No veo a Messi quedándose"

Sobre el futuro de Messi , Rivaldo manifiesta que “estoy más de acuerdo con Koeman y no tanto con Laporta . De hecho, el propio Laporta ha dicho que tiene 'esperanzas', en lugar de tener 'convencimiento', de que se vaya a quedar. Vamos, que seguro que Messi está ya convencido de qué va a hacer". No obstante-prosigue- "el club debe hacer un esfuerzo para retenerle y usar para ello los pocos recursos financieros que le queden. Yo sugeriría intentar un acuerdo a largo plazo, algo así que incluso le permitiera ejercer en algún puesto cuando termine su carrera. Quizá así Messi se lo piense... aunque siendo sinceros, no tenemos ni idea de a qué aspirará Messi cuando deje de jugar al fútbol. En todo caso, yo creo que el Barcelona debe intentar hacer que Messi siga vinculado al club en el futuro, me dan igual sus funciones, porque así se seguiría beneficiando de la gigantesca reputación que tiene en todo el plante".

"No veo a Zidane en peligro"

Rivaldo también ha opinado sobre algunos de los asuntos que marcan la actualidad del Real Madrid., como y aún sin descartar que la actual temporada tenga consecuencias, el brasileño considera que "todo dependerá de los resultados que tenga. Aún le queda la Champions y Zidane es una leyenda por lo que ha hecho como jugador y entrenador. No lo veo peligrando en el corto plazo. Nadie en el Real Madrid se precipitará en esta decisión hasta el final de temporada"

"Es tiempo de que Marcelo se piense su futuro en el Real Madrid"

El lateral de la entidad blanca,Marcelo, también ha sido objeto de opinión por parte del embajador de Betfair: "Yo siempre he sido un seguidor de Marcelo, pero es que resulta tan obvio que el Real Madrid está pensando en su relevo y la renovación de la plantilla, que por mucho que le haya dado al club, teniendo en cuenta su edad, creo que le ha llegado el momento".

A juicio del exdelantero "Ahora lo que tendrá que pensarse en estos meses es dónde ir, si tiene calidad suficiente para seguir jugando en un club europeo de élite o si prefiere dar el salto a China o Estados Unidos. Mucho dependerá de él mismo, de su propia decisión" y añade que su salida será la que merece el lateral, ya que "no me imagino al Real Madrid poniéndole en problemas para este proceso de salida, más aún teniendo en cuenta su escasa participación en estos últimos meses".

"Me habría encantado jugar con Cristiano"

Por último, Rivaldo se congratula por el reciente récord de Cristiano Ronaldo al que compara con otros jugadores de prestigio universal, como es el caso del que fuera compañero suyo en la selección, Romario. Sobre su compatriota dice que "era un jugadorazo, era pura magia dentro del área. Pero sinceramente, no sé con quién haría mejor pareja, si con él o con Cristiano Ronaldo, porque el portugués es de esos jugadores que ayuda a marcar los que llegan desde atrás, como era mi caso. Me habría encantado jugar con él. Es un ejemplo para las generaciones futuras. A sus 36 años aún rindiendo así... un ejemplo extraordinario".

