Honduras, el rival de México en las semifinales de los Juegos Panamericanos 2019

El Tri se medirá ante los Catrachos, que lograron avanzar pese a la derrota contra Uruguay por 3-0.

México fue contundente y logró acceder a las semifinales de los Juegos Panamericanos de 2019, instancia en la que enfrentará a Honduras. Vale la pena recordar que un triunfo aseguraría presea, mientras que una derrota obligaría a ganar el duelo por el tercer lugar para conquistar el cetro de bronce.

Después de empatar con Panamá y vencer a y , los dirigidos por Jaime Lozano se llevaron el primer lugar del Grupo A. De esta manera, el Tricolor se medirá ante Honduras, que terminó como segundo del Grupo B, luego de una combinación de resultados en la última fecha.

Y es que los Catrachos cayeron goleados ante por 3-0, un resultado que los dejó al borde de la eliminación, pues dependían de que Perú no ganara su partido. No obstante, la Bicolor no cumplió con el trámite ante y fue derrotada de manera sorpresiva por el marcador de 2-0, dándole el pase a Honduras.

Los partidos por las semifinales se llevarán a cabo el miércoles 7 de agosto, mientras que el sábado 10 de agosto se disputarán los duelos correspondientes al tercer lugar y a la gran final del torneo.